Прогресс в борьбе с пандемией коронавируса остается хрупким, поэтому следует избегать международных поездок, предупредил директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге на своей еженедельной пресс-конференции.

— Все новые варианты вируса Covid-19, которые появились на данный момент, действительно реагируют на доступные одобренные вакцины, — отметил г-н Клюге. – С ними можно бороться с помощью тех же мер общественного здравоохранения, которые использовались до сих пор. Читайте Собаки определяют Covid-19 быстрее ПЦР-тестов - ученые

Но, по словам чиновника, “вакцины могут быть светом в конце туннеля, но мы не можем быть этим светом ослеплены”. Иными словами, нужно проявлять максимум осторожности и, по возможности, избегать международных поездок. Поскольку очаги увеличивающейся передачи на континенте могут быстро распространиться.

— К примеру, индийский штамм очень легко передается от человека к человеку. В настоящее время он выявлен как минимум в 26 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, — отметил г-н Клюге.

Но на европейском континенте пока только 23 процента людей получили одну дозу вакцины и только 11 процентов обе дозы.

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