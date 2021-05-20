Американская фармацевтическая компания Pfizer разрабатывает новую версию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор компании Альберт Бурла.

По его словам, обновленный препарат можно будет хранить в обычной морозильной камере до полугода. Гендиректор Pfizer подчеркнул, что это создаст гибкость в использовании вакцины для медицинских работников.

Первоначальную версию вакцины необходимо держать в специальных холодильниках при температуре от -80°C до -60°C как при хранении, так и при транспортировке. Такие условия вызвали беспокойство и сложности во многих странах.

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В Британии испытывают третью дозу вакцины

В Великобритании проводят испытания введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Во время них ученые будут тестировать семь препаратов.

На основе результатов специалисты предоставят рекомендации местному правительству по проведению кампании по вакцинации осенью.

Источник: Axios