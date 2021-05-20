В течение 10 лет, с 2011 до 2021, количество абортов в Украине уменьшилось почти втрое.

Об этом сообщили в компании Opendatabot. В 2011 году в Украине зафиксировали 163 668 абортов, а в 2020 — 64 574. То есть общее число абортов сократилось в три раза.

За последние 10 лет зарегистрировали 1 096 415 абортов. Из них 1 048 974 сделали в государственных учреждениях здравоохранения, 47 441 — в частных учреждениях.

В Украине аборты являются законными по запросу в течение первых двенадцати недель беременности. Искусственное прерывание беременности между 12 и 28 неделями возможно при условии медицинских, социальных или персональных оснований и выполняется с согласия комиссии врачей.

До 12 недель аборты выполняют методом кюретажа, вакуум-аспирации и медикаментозно. В медицинскую статистику абортов входят как спонтанные прерывания беременности (выкидыши), так и медицинские легальные аборты, которые делаются планово по медицинским показаниям или желанию самой женщины.

Профессор Елизавета Шунько утверждает, что к прерыванию беременности есть смысл прибегать только в крайних случаях, имея на то действительно веские основания. Стоит помнить, что после аборта следующая беременность может либо вообще не произойти, либо закончится преждевременно.

Источник: Opendatabot