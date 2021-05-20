Хотя появление коронавируса стало стрессом для всего человечества, есть категория людей, которых вопрос личной безопасности волнует больше, чем кого-либо. Это — беременные, женщины, планирующие беременность и женщины, которые пытаются забеременеть путем ЭКО.

Так, в начале пандемии, когда никто не знал, что происходит, и как инфекция скажется на фертильности женщин, беременности и на новорожденных, были некоторые ограничения. Например, в проведении ЭКО. И сейчас, когда проводятся исследования, созданы вакцины, этот запрет снят.

Нужно ли после Covid-19 откладывать беременность на три или более месяцев, как рекомендует ВОЗ и некоторые врачи из разных стран?

— Я бы рекомендовала воздержаться месяца на три, — говорит врач-инфекционист Татьяна Петрусенко. — Но, может и не всем. Если у вас было течение болезни легкое, вы принимали минимум медикаментов, вы не имеете хронических заболеваний, то можно беременеть. Но если пришлось лежать в больнице, под кислородом, то есть у вас было кислородное голодание всех органов и систем, это может повлиять и на беременность, и на ваше здоровье, и на здоровье ребенка.

К тому же, при лечении тяжелых форм коронавируса с присоединением бактериальной инфекции назначают ударные дозы антибиотиков, которые влияют на пищеварение, интоксикацию организма. Многим пациентам инфекционных отделений назначались гормональные препараты, они влияют на организм женщины. Так что лучше прислушиваться к советам специалистов.

— Перед планированием беременности нужно проконсультироваться с семейным врачом, акушером-гинекологом, сдать анализы крови, мочи, чтобы исключить неприятные отдаленные сюрпризы инфекции, — советует Татьяна Петрусенко.

Еще в начале пандемии появились и распространились по интернету публикации, в которых говорилось, что беременные имеют высокий риск осложнений, госпитализации и смерти. Но все это не доказано. Беременность не болезнь, и ход коронавирусной инфекции у них ничем не отличается от других людей.

Но если женщина имеет в анамнезе хронические заболевания, которые сами по себе являются отягощенными (сахарный диабет, гипертония и т.д.) и относят женщину в группу риска по коронавирусу, то нужно подумать, стоит ли рисковать здоровьем.

Решение принимать надо индивидуально. Потому что и инфекция, как мы видим действует на всех по-разному, и последствия у всех разные. Если же женщина здорова, рекомендовать ей не беременеть не нужно.

— Среди моих пациенток есть такие, которые перенесли коронавирусную болезнь, а потом забеременели, — говорит врач-эндокринолог клиники Оберег Елена Антонюк. — Все идет по плану, никаких отклонений беременности, развития плода нет.

К тому же, сейчас уже есть вакцины, защищающие, по крайней мере, от тяжелого течения и осложнений коронавирусной болезни. Так что нужно сделать прививки, и страх перед вирусом пройдет.

Главное, что говорят специалисты, вирус не передается ребенку ни через плаценту, ни через грудное молоко.

Итак, сдерживать женщину в желании родить никто не может. Пандемия все равно закончится, а следовать всем рекомендациям относительно поведения и образа жизни должны все: беременные и небеременные.

В Украине уже сделали более миллиона прививок от коронавируса.