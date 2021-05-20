По состоянию на утро 20 мая коронавирус в Киеве было выявлено еще у 433 человек.

За весь период пандемии в столице зафиксировали 203 327 случая коронавируса.

Умерло за прошедшие сутки 11 человек (за все время пандемии – 4 983).

Смог преодолеть болезнь 3 001 киевлянин (всего – 137 960).

Болеет сейчас 2 579 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: