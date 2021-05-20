По состоянию на 20 мая в мире зафиксировали 165,5 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (276 тыс.), Бразилии (79 тыс.) и Аргентине (39 тыс.).

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли более 13 тыс. человек. А за все время пандемии излечились от недуга более 145 млн человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — 100 тыс. пациентов.

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Коронавирус в Украине

Украина 20 мая вновь оказалась в пятерке европейских стран-лидеров по количеству летальных исходов от Covid-19. Так, за сутки в стране умерло 203 человека.

Также за сутки коронавирус выявили у 5 165 человек, из которых госпитализировано 1 884. Побороть болезнь удалось свыше 16 тыс. пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Харьковской (429), Запорожской (311), Киевской (295) областях и городе Киеве (433).

Коронавирус в мире

В ВОЗ сообщили, что официально утвержденные вакцины против коронавируса эффективны против всех известных вариантов Covid-19. То есть бороться с новыми вариантами коронавируса можно теми же методами, что и против классического.

В Индии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек — 4 529. Количество больных коронавирусом в Индии с начала пандемии превышает 25,2 млн человек, умерших — 283 тыс.

Италия с 19 мая сократила с 22.00 до 23.00 продолжительность комендантского часа, который ввели для уменьшения распространения Covid-19.

Вакцинация в Украине

В Украине 20 мая первую дозу вакцины против коронавируса получили 7 399 человек, а завершили вакцинацию – 10 544 человека. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине уже сделали 1 012 815 прививок против коронавируса: 964 745 человек получили первую дозу, а 48 070 — завершили вакцинацию (получили две дозы).

Больше всего прививок сделали в Киеве (1 878), Донецкой (1 322) и Одесской (1 080) областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что к концу 2021 года все, кто хочет вакцинироваться против коронавируса, смогут это сделать.