Европейская комиссия подписала третий контракт с компаниями Pfizer/BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса в период с конца 2021 года по 2023 год.

В Еврокомиссии отметили, что они приобретут 900 млн доз текущей вакцины и вакцины, адаптированной к штаммам. Также есть возможность закупки дополнительных 900 млн доз.

По контракту, производство вакцины должно базироваться в ЕС, а основные компоненты поставлялись из ЕС. В нем также отметили, что с начала 2022 года компании гарантируют поставки препарата.

— Возможность для государств-членов перепродавать или передавать дозы нуждающимся странам за пределами ЕС или через механизм COVAX была усилена, что способствует глобальному и справедливому доступу к вакцине во всем мире. Этот новый контракт усилит производственные мощности ЕС по производству вакцин, что позволит обслуживать другие рынки во всем мире,- добавили в заявлении.

18 мая Украина получила новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech против Covid-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца этой недели ЮНИСЕФ доставит в целом 473 тысячи доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Источник: Европейськая комиссия