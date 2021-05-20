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Факты / Lifestyle / Здоровье
Тетяна Забожко |

Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для туристов – условие

Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для туристов – условие

Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы для туристов, если они привиты одобренной в Европе вакциной от Covid-19.

Соответствующее решение приняли 20 мая.

Лица, которые будут пересекать границу, за 14 дней до прибытия должны получить последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).

До принятия положения о цифровом Covid-сертификате государства-члены Совета Евросоюза будут принимать паспорта вакцинации, содержащие по крайней мере минимальный набор данных, в соответствии с законодательством страны, из которой прибывает человек.

Однако у проверяющих должна быть возможность определить подлинность, действительность и целостность сертификата.

Источник: European Council

Фото: Dreamstime

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