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Вікторія Яснопольська |

Собаки определяют Covid-19 быстрее ПЦР-тестов — ученые

Собаки определяют Covid-19 быстрее ПЦР-тестов — ученые

С точностью 97% обнаружить присутствие вируса Covid-19 умеют… собаки. Причем гораздо эффективнее многих тестов с быстрым боковым потоком для скрининга вирусов в местах массового скопления людей, включая аэропорты. Это доказали результаты исследования французских ученых.

Испытания были проведены в марте и апреле 2021 года Национальной ветеринарной школой Франции и отделением клинических исследований парижской больницы Неккер-Кочин. Суть проекта заключалась в следующем.

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Исследователи давали 335 добровольцам в возрасте от шести до 76 лет, которые пришли на ПЦР-тест в центры тестирования в Париже, ватные диски и просили в течение двух минут подержать их под мышками.  Затем диски запечатали в банки и дали понюхать участвовавшим в испытании собакам, ни одна из которых не контактировала с добровольцами. Кинологи заранее не знали, какие пробы оказались положительными.

В итоге, собаки обнаружили 97% тех, чей ПЦР-тест впоследствии оказался положительным, и 91% тех, чей ПЦР-тест отрицательный результат.

— Эти результаты являются научным подтверждением способности собак обнаруживать обонятельную сигнатуру Covid-19, — заявило правление парижской больницы, добавив, что исследование, которое должно быть опубликовано в научном обзоре, было первым в своем роде.

По словам одного из участников эксперимента профессора Жан-Марка Трелуйе, это “отличные результаты, сравнимые с результатами теста ПЦР”. Но ученый отметил, что собаки все же не заменят тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые значительно более надежны, чем тесты с быстрым боковым потоком (LFT). То есть в таких местах, как аэропорты, вокзалы и концертные площадки собаки могут значительно облегчить массовое тестирование.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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