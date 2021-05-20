PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Марія Степанюк |

Ситуация остается напряженной: в Украине 5 165 новых случаев заболевания

жінка у масці

По состоянию на утро четверга, 20 мая, в Украине выявлено в целом 2 170 398 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 5 165 человек, из которых госпитализированы 1 884.

За минувшие сутки выздоровели более 16 тыс. пациентов, летальных случаев — 203.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 916 194;
  • летальных случаев — 48 899.

За последние сутки было совершено более 69 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 29 509 и методом ИФА — 12 693.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Харьковской (429), Запорожской (311) Киевской (295) областях и городе Киеве (433).

Коронавирус в Украине

  • м. Киев — 433 случая;
  • Винницкая область — 117 случаев;
  • Волынская область — 196 случаев;
  • Днепропетровская область — 489 случаев;
  • Донецкая область — 291 случай;
  • Житомирская область — 164 случая;
  • Закарпатская область — 96 случаев;
  • Запорожская область — 311 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 126 случаев;
  • Киевская область — 295 случаев;
  • Кировоградская область — 80 случаев;
  • Луганская область — 123 случая;
  • Львовская область — 283 случая;
  • Николаевская область — 172 случая;
  • Одесская область — 146 случаев;
  • Полтавская область — 137 случаев;
  • Ровенская область — 217 случаев;
  • Сумская область — 129 случаев;
  • Тернопольская область — 141 случай;
  • Харьковская область — 429 случаев;
  • Херсонская область — 240 случаев;
  • Хмельницкая область — 152 случая;
  • Черкасская область — 181 случай;
  • Черновицкая область — 86 случаев;
  • Черниговская область — 131 случай.
Читайте
Украинцев будут вакцинировать против коронавируса на границе с Польшей

Ситуация с Covid-19

В Украине по состоянию на утро 19 мая 2021 года выявлено 5 138 новых больных. Среди них — 260 детей и 187 медработников. Также 227 человек умерли.

Подробнее о статистике коронавируса за 19 мая читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка