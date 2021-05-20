По состоянию на утро четверга, 20 мая, в Украине выявлено в целом 2 170 398 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 5 165 человек, из которых госпитализированы 1 884.

За минувшие сутки выздоровели более 16 тыс. пациентов, летальных случаев — 203.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 916 194;

летальных случаев — 48 899.

За последние сутки было совершено более 69 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 29 509 и методом ИФА — 12 693.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Харьковской (429), Запорожской (311) Киевской (295) областях и городе Киеве (433).

Коронавирус в Украине

м. Киев — 433 случая;

Винницкая область — 117 случаев;

Волынская область — 196 случаев;

Днепропетровская область — 489 случаев;

Донецкая область — 291 случай;

Житомирская область — 164 случая;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 311 случаев;

Ивано-Франковская область — 126 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 80 случаев;

Луганская область — 123 случая;

Львовская область — 283 случая;

Николаевская область — 172 случая;

Одесская область — 146 случаев;

Полтавская область — 137 случаев;

Ровенская область — 217 случаев;

Сумская область — 129 случаев;

Тернопольская область — 141 случай;

Харьковская область — 429 случаев;

Херсонская область — 240 случаев;

Хмельницкая область — 152 случая;

Черкасская область — 181 случай;

Черновицкая область — 86 случаев;

Черниговская область — 131 случай.

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Ситуация с Covid-19

В Украине по состоянию на утро 19 мая 2021 года выявлено 5 138 новых больных. Среди них — 260 детей и 187 медработников. Также 227 человек умерли.

Подробнее о статистике коронавируса за 19 мая читайте в материале Фактов ICTV.