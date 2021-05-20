По состоянию на утро четверга, 20 мая, в Украине выявлено в целом 2 170 398 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 5 165 человек, из которых госпитализированы 1 884.
За минувшие сутки выздоровели более 16 тыс. пациентов, летальных случаев — 203.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 916 194;
- летальных случаев — 48 899.
За последние сутки было совершено более 69 тыс. тестирований, в частности методом ПЦР — 29 509 и методом ИФА — 12 693.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Харьковской (429), Запорожской (311) Киевской (295) областях и городе Киеве (433).
Коронавирус в Украине
- м. Киев — 433 случая;
- Винницкая область — 117 случаев;
- Волынская область — 196 случаев;
- Днепропетровская область — 489 случаев;
- Донецкая область — 291 случай;
- Житомирская область — 164 случая;
- Закарпатская область — 96 случаев;
- Запорожская область — 311 случаев;
- Ивано-Франковская область — 126 случаев;
- Киевская область — 295 случаев;
- Кировоградская область — 80 случаев;
- Луганская область — 123 случая;
- Львовская область — 283 случая;
- Николаевская область — 172 случая;
- Одесская область — 146 случаев;
- Полтавская область — 137 случаев;
- Ровенская область — 217 случаев;
- Сумская область — 129 случаев;
- Тернопольская область — 141 случай;
- Харьковская область — 429 случаев;
- Херсонская область — 240 случаев;
- Хмельницкая область — 152 случая;
- Черкасская область — 181 случай;
- Черновицкая область — 86 случаев;
- Черниговская область — 131 случай.
Ситуация с Covid-19
В Украине по состоянию на утро 19 мая 2021 года выявлено 5 138 новых больных. Среди них — 260 детей и 187 медработников. Также 227 человек умерли.
Подробнее о статистике коронавируса за 19 мая читайте в материале Фактов ICTV.