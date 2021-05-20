Фильтр, изготовленный из полимерных нанонитей, задерживает 99,9% аэрозолей коронавируса (крошечных частиц в воздухе).

— Наша работа является первым исследованием, которое использует аэрозоли коронавируса для оценки эффективности фильтрации масок для лица и воздушных фильтров”, — сказал автор-корреспондент Юнь Шень, доцент кафедры химической и экологической инженерии штата Ривер.

Исследование сравнивало эффективность хирургических и хлопчатобумажных масок, и нановолоконных электромеханических мембран при предотвращении передачи коронавируса по воздуху. Хлопчатобумажная маска задерживала только около 45% -73% аэрозолей. Хирургическая маска- до 98% аэрозолей коронавируса. Но нановолоконный фильтр удалил почти все аэрозоли коронавируса.

На сегодняшний день во всех исследованиях по эффективности масок или фильтров использовались другие материалы, имитирующие размер и поведение аэрозолей коронавируса. Новое исследование улучшило это путем тестирования как аэрозолизованного солевого раствора, так и аэрозоля, содержащего коронавирус в той же жидкости, что и вирус Covid-19.

Данменг Шуай из университета Джорджа Вашингтона изготовил нити диаметром около 300 нанометров — примерно в 167 раз тоньше, чем человеческий волос. Нановолокна из них помогли захватить 99,9% аэрозолей коронавируса.

Такая техника производства экономически выгодна и может быть использована для массового производства нановолоконних фильтров для средств индивидуальной защиты и систем фильтрации воздуха.

Ранее считалось, что Covid-19 передается двумя путями: воздушно-капельным и контактно-бытовым. Но через некоторое время выяснилось, что вирус может передаваться аэрозольным путем, который и является самый важный.