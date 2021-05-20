Украина в лидерах по смертности от Covid-19 в Европе

Украина снова вошла в пятерку лидеров по смертности от Covid-19 среди европейских стран.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Так, за сутки, 19 мая в стране от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерло 227 человек, а 18 мая — 285 человек.

Больше всего новых случаев болезни в Европе 19 мая зафиксировали во Франции (17 210), Российской Федерации (8 183) и Германии (7 604). Украина по количеству новых случаев на шестом месте (5 138), а в мире на 17 месте.

В то же время министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде 20 мая отметил, что Украина не входит ни в десятку лидеров в Европе, ни в мире по уровню смертности от Covid-19.

— Это все манипуляция. Количество случаев ежесуточной регистрации летальных исходов или случаев от Covid-19 — это количество случаев, более ничего. Поскольку расчет производится в пересчете на количество населения, проживающего в стране, — утверждает он.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине выявили 5 165 человек, из которых госпитализировано 1 884. За прошедшие сутки выздоровели более 16 тыс. пациентов, летальных случаев – 203.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Харьковской (429), Запорожской (311), Киевской (295) областях и городе Киеве (433).