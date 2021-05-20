Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин против коронавируса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая.

— У нас контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное количество, которое можно было найти по программам, COVAX, отдельной программой прямых контрактов, например, по контракту с Pfizer на 20 млн доз, — отметил он.

По словам Зеленского, в Украине уже осуществили более 1 млн вакцинаций.

— В то же время мы не страна ЕС, мы не страна НАТО, мы не в приоритете стран ЕС с точки зрения очередей поставок вакцин. Прямые контракты с Индией и Pfizer были вне европейскими программами, были на уровне сложных договоренностей между компаниями и руководством Украины, — добавил он.

Президент считает, что нынешняя ситуация в мире, связанная с вакцинацией, очень несправедлива, поэтому сравнивать процент привитых не нужно.

Он добавил, когда в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин против Covid-19.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что до конца 2021 года все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать. Также он планирует в течение лета вакцинировать 5 млн украинцев.