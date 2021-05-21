Украинский сертификат вакцинации позволит гражданам путешествовать в страны ЕС — Стефанишина

Украинцы, у которых будут сертификаты вакцинации, смогут путешествовать в страны Евросоюза. Поскольку такие документы будут соответствовать стандартам ЕС.

Об этом во время визита в Брюссель заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость — это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был общий процесс, — заверила она.

Также Ольга Стефанишина добавила, что ІТ-инфраструктура в Украине полностью готова к тому, чтобы выдавать сертификаты вакцинации украинцам, которые сделали прививку от коронавируса. Поэтому это планируют делать уже с конца июня.

Паспорта вакцинации в ЕС

20 мая Совет Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о введении паспортов вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии отметили, что Covid-сертификаты будут выдавать в цифровой форме. Действовать они будут на территории ЕС.

Ожидается, что документ позволит открыть больше государств Евросоюза для путешествий внутри блока.