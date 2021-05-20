В Украине 19 мая первую дозу вакцины против коронавируса получили 7 399 человек, а завершили вакцинацию — 10 544 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Больше всего прививок сделали в Киеве (1 878), Донецкой (1 322) и Одесской (1 080) областях.

В то же время меньше всего доз вакцины ввели в Сумской (146), Полтавской (207) и Луганской (368) областях.

Вакцинацию осуществляли 264 мобильные бригады и 407 пунктов прививок.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине уже сделали 1 012 815 прививок против коронавируса: 964 745 человек получили первую дозу, а 48 070 — завершили вакцинацию (получили две дозы).

За все время прививок больше всего доз ввели в Киеве (105 855), Днепропетровской (80 057), Львовской (71 024) и Киевской (56 654) областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 мая в Украине зафиксировали 5 165 новых случаев Covid-19. За прошедшие сутки выздоровели более 16 тыс. пациентов, летальных случаев – 203.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), Харьковской (429), Запорожской (311), Киевской (295) областях и городе Киеве (433).

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