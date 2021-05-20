Благодаря глобальной пандемии Covid-19 все мы стали немного микробиологами. Например, знаем, что есть такой вирус — SARS-CoV-2, который способен мутировать, то есть изменяться. Причем далеко не всегда – в лучшую для нас сторону.

В том смысле, что его новые черты зачастую обусловлены способностью быстрее и легче передаваться от человека к человеку, провоцируя повторное заражение даже тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. И этот второй заход может иметь гораздо более тяжелые последствия, чем первый.

Сколько же их, этих злосчастных Covid-мутантов? Способны ли уже существующие вакцины противостоять их вероломной атаке на человека? На эти и другие не менее важные вопросы Факты ICTV попросили ответить украинского микробиолога, кандидата биологических наук Даниила Алексеенко.

Штамм – это…

…сообщество микроорганизмов одного и того же вида, имеющего уникальную и характерную только для него последовательность ДНК и РНК.

— Если взять во внимание, что слово “штамм” переводится с немецкого как “род”, то станет понятно, почему ученые между собой называют штаммы детьми главного родителя – основного вируса, больше известного как коронавирус, — объяснил Даниил Алексеенко.

Коронавирус весьма плодовит. Стоит только под влиянием определенных факторов слегка измениться последовательности РНК и, вот вам новый “ребенок”, то бишь новый штамм. Вирусологам известно несколько тысяч таких “детей”. Разумеется, у каждого есть имя, состоящее из цифр и букв. Например, британский штамм коронавируса называется VOC-202 012/01.

Чтобы упорядочить восприятие чрезвычайно огромного множества ответвлений (штаммов) от основного вируса SARS-CoV-2, ученые распределили их на семь групп или клад. Каждой дали обозначение в виде латинских букв: O, S, L, V, G, GH и GR. Самой прыткой оказалась L, с которой все началось в декабре 2019 года в Ухане.

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“Корона британской империи” — британский штамм

Британский штамм (VOC-202 012/01) впервые был зафиксирован в Великобритании в октябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) довольно высоко оценила скорость его распространения – гораздо быстрее обычного коронавируса. Это еще раз подтвердили результаты исследований, опубликованные в авторитетнейшем медицинском журнале The Lancet. Ученые доказали более высокую степень заразности британского штамма, но не нашли подтверждений изначальной гипотезе о возможной взаимосвязи между британской разновидностью штамма и более тяжелым течением коронавирусной болезни.

Способ распространения британского штамма – воздушно-капельный. Хотя сегодня ученые мира все больше склоняются к аэрозольному пути. И тому есть немало убедительных доказательств.

Способы борьбы с британским штаммом, зафиксированном почти в 140 странах, – классические.

Основные симптомы: кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. Потеря обоняния и вкусовых ощущений происходит редко.

Британский штамм уже присутствует в Украине.

Уроженец Бухты Нельсона Манделы – южноафриканский штамм

Южноафриканский штамм (V2 или B. 1.351) впервые зафиксировали в округе Бухта Нельсона Манделы Восточно-Капской провинции ЮАР в декабре 2020 года.

Исследования показали высокую устойчивость “африканца” к вакцине Pfizer-BioNTech. Другими словами, южноафриканский штамм оказался более агрессивным, чем британский. Точнее сказать о его реальных способностях пока нельзя – недостаточно изучен. Но уже сегодня понятно, что этот штамм имеет несколько мутаций, способных легче и быстрее прикрепиться к клеткам человека.

Южноафриканский штамм чаще поражает молодых, абсолютно здоровых людей, не имеющих хронических заболеваний.

Симптомы южноафриканского штамма: ломота в теле, боль в суставах или горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, температура, кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

В начале апреля 2021 года зафиксирован в двух областях Украины.

Уходящий от ответа – бразильский штамм

Бразильский штамм коронавируса (P.1) обнаружен в бразильском городе Манаус в январе 2021 года. Очень легко попадает в организм человека благодаря мутации в спайковом белке. Другая его мутация умеет ловко уходить от иммунного ответа организма. Что означает только одно – риск повторного заражения достаточно высок.

В мировой медицинской прессе есть сообщения авторитетных ученых, в частности из Лондонского университета королевы Марии и Имперского колледжа Лондона, об угрозе быстрого распространения бразильского штамма коронавируса и его способности пробивать иммунитет, выработанный у переболевших людей.

Как сообщается, вакцина Pfizer/BioNTech смогла нейтрализовать бразильский штамм в условиях лаборатории.

Симптомы бразильского штамма: головная боль, быстрая утомляемость, ломота в суставах, тянущее ощущение в мышцах, достаточно частая потеря вкуса и обоняния.

О присутствии этой разновидности коронавируса в Украине пока сообщений не было.

Индийский и очень опасный – индийский штамм

Индийский штамм (B.1.617) впервые зафиксирован в Индии в декабре 2020 года. По данным ВОЗ, присутствует уже более 30 странах мира.

Предварительные исследования показывают способность одной из мутаций этого штамма влиять на эффективность лечения моноклональными антителами. Другая мутация умеет нейтрализовать антитела, то есть уничтожать иммунную защиту, что чревато повторным заражением.

Индийский штамм проявил себя как чрезвычайно заразный, вызывающий тяжелейшие осложнения, нередко с летальными исходами.

Симптоматика довольно широкая: от тошноты, субфебрильной температуры до “черного” грибка и потери ориентации во времени и пространстве.

В Украине пока не зафиксирован. Хотя, судя по сообщениям официальных представителей отечественного Минздрава, это всего лишь вопрос времени.

Датский, нигерийский, американский штаммы

Это менее распространенные и поэтому менее известные штаммы коронавируса.

Например, датским штаммом заражены всего 10% больных коронавирусной инфекцией и только в Дании.

В декабре 2020 года новый штамм обнаружили в Нигерии. Правда, сведений о степени его заразности пока нет.

В конце 2020 – начала 2021 на фоне всплеска заболеваемости о собственном варианте штамма коронавируса заговорили было США. Но предположение не подтвердилось.

Новый штамм коронавируса обнаружили также малайзийские ученые.

Насколько эффективны вакцины против новых штаммов

Поскольку коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа, вакцина от Coved-19 должна быть более стабильной и эффективной, чем вакцина против гриппа.

При этом пока неизвестно, как долго будет сохраняться приобретенный с помощью вакцины иммунитет, даже если она будет работать как следует, напоминает ученый. Эффективность вакцины может зависеть и от индивидуальных особенностей организма.

Пока что ученые считают, что вакцины, разрабатываемые во всем мире для борьбы с первыми штаммами нового коронавируса, будут столь же эффективны и в отношении новых мутаций.

— Наиболее часто встречающийся штамм G вряд ли потребует частого подбора новых вакцин — в отличие от гриппа, вакцину от циркулирующих штаммов которого разрабатывают каждый год, — рассказал Даниил Алексеенко.

Так как отличия штаммов, циркулирующих в Украине, минимальны, они, скорее всего, не оказывают значительного влияния на структуру вирусных спайк-белков. Это делает возможным создание и применение вакцины от Covid-19, которую не придется переделывать каждый год.

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