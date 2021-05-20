После вакцинации против Covid-19 иногда наблюдается редкий синдром: тромбоз в необычных местах, связанный с низким уровнем тромбоцитов и нарушением свертываемости крови.

Этот синдром называется VITT (индуцированная вакциной тромботическая тромбоцитопения). Врачи кафедры медицины Венского медицинского университета и Венской общественной больницы (отделения гематологии и гемастазеологии) только успешно вылечили острый случай этого синдрома.

VITT, скорее всего, вызван дефектом иммунного ответа, в результате чего образуются тромбоцитно-активизирующие антитела. Уровень смертности от VITT высокий (40-50%), и синдром требует немедленного и соответствующего лечения.

Однако нынешние рекомендации базируются только на эмпирических данных. Команда врачей, возглавляемая специалистом по коагуляции Паулем Кноблем, сейчас успешно лечит пациента, страдающего от индуцированной вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении (VIPIT) и попал в отделение с низким уровнем тромбоцитов и низким уровнем фибриногена.

Фибриноген — это белок, который играет важную роль в свертывании крови.

Врачи действовали быстро, и пациент немедленно отреагировал на лечение высокой дозой концентраций внутривенного иммуноглобулина, кортизона и специфических антикоагулянтов, чтобы предотвратить тромбоз.

Концентраты иммуноглобулина содержат антитела, которые могут блокировать неправильно направленный иммунный ответ. Обычные препараты гепарина нельзя использовать для предотвращения свертывания крови, поскольку они могут спровоцировать тромбоз или усилить его.

— В этом случае мы впервые смогли описать эффективность потенциально спасительной стратегии лечения тромбоза, вызванного вакциной, — говорит Кнобл. — Эти новые выводы были опубликованы в журнале Тромбоз и гемостаз.

С одной стороны, результаты подтверждают современные рекомендации по лечению, но они также показывают, что для предотвращения тромбоза, угрожающего жизни, необходимые оперативная диагностика и немедленное начало лечения. Этот опыт может быть полезным для лечения других пациентов с подобными состояниями.

Ученые также пришли к выводу, что женщины до 55 лет склонны к тромбозу независимо от вакцинации.