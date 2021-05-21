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Лариса Божко |

500 тыс. вакцин CoronaVac прошли лабораторный контроль и поедут в регионы — Минздрав

Вакцина от коронавируса

Вакцина CoronaVac от компании Sinovac в количестве 500 тыс. доз, которые прибыли в Украину 30 апреля, после лабораторного контроля будут развозить по регионам.

Эту партию CoronaVac получат такие приоритетные группы:

  • военнослужащие Вооруженных Сил Украины;
  • сотрудники патрульной полиции, Национальной гвардии,
  • военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Государственной миграционной службы;
  • работники топливно-энергетического комплекса;
  • работники органов прокуратуры;
  • члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх г. Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;
  • работники санаторно-курортных учреждений;
  • граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории). 

Кроме того, 9 мая в Украину прибыли еще 500 тыс. доз  CoronaVac и сейчас партия проходит лабораторный контроль.

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CoronaVac — это векторная вакцина, содержащая неактивный вирус. Однако организм реагируя на него вырабатывает иммунный ответ.

Наиболее опасны для окружающих заболевшие коронавирусом в первые два дня после появления симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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