Вакцина CoronaVac от компании Sinovac в количестве 500 тыс. доз, которые прибыли в Украину 30 апреля, после лабораторного контроля будут развозить по регионам.

Эту партию CoronaVac получат такие приоритетные группы:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины;

сотрудники патрульной полиции, Национальной гвардии,

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной миграционной службы;

работники топливно-энергетического комплекса;

работники органов прокуратуры;

члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх г. Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;

работники санаторно-курортных учреждений;

граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).

Кроме того, 9 мая в Украину прибыли еще 500 тыс. доз CoronaVac и сейчас партия проходит лабораторный контроль.

CoronaVac — это векторная вакцина, содержащая неактивный вирус. Однако организм реагируя на него вырабатывает иммунный ответ.

Наиболее опасны для окружающих заболевшие коронавирусом в первые два дня после появления симптомов.