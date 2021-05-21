Компания Pfizer будет продавать свой препарат по разной цене, чтобы достичь справедливого распределения вакцин в мире.

По словам главы компании Альберта Бурла, вакцина от Pfizer/BioNTech будет поставляться по дифференцированным принципу.

То есть страны с высоким уровнем дохода будут платить полную цену, страны со средними доходами только половину, а бедные страны смогут получить препарат по себестоимости.

Также Бурла сообщил, что уже к концу 2021 года страны с низкими и средними доходами получат 1 млрд доз препарата Pfizer/BioNTech по сниженным ценам.

Вакцинация в Украине

По обновленной информации правительства, на сегодняшний день вакцинироваться от коронавируса готовы уже более 60% населения Украины.

Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль и добавил, что по результатам различных социологических исследований, в начале года этот показатель составлял максимум 30-40%.

По мнению правительства, такой прогресс — это большое достижение.