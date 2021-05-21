Глобальная пандемия Covid-19 вывела на авансцену нашего пристального внимания такие понятия и термины, о которых мы раньше не только не задумывались – мы их попросту не знали. Одна из таких характерных примет нынешнего коронавирусного времени – диагностический показатель концентрации в крови С-реактивного белка (СРБ).

В чем его особенность и почему он стал важен именно в период разгула коронавирусной инфекции Факты ICTV попросили рассказать семейного врача поликлиники Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Стандартным анализом при подозрении на воспаление является общий анализ крови, — рассказала Людмила Сердюк. – В нем важны показатели уровня лейкоцитов и СОЭ, по которым можно судить о наличии воспалительного процесса, о его стадии или же о его отсутствии.

Но поскольку показатели СОЭ и лейкоцитов, как правило, требуют длительного наблюдения в динамике, на сегодня, когда остро стоит вопрос оперативной диагностики и лечения коронавирусной инфекции, очень эффективным маркером стал высокочувствительный и более специфичный тест на С-реактивный белок (СРБ).

Специфичный в том смысле, что появление и возрастание концентрации именно С-реактивного белка адресно указывает на острые воспаления, которые дают многократное (до 100 раз) увеличение СРБ белка уже через несколько часов от начала патологического процесса.

У практически здоровых людей концентрация СРБ в крови не превышает 6 мг/л. У Covid-инфицированных пациентов, которым не требуется кислород, среднее значение СРБ составляет 11 мг/ л.

По словам Людмилы Сердюк, в одном из исследований, которое было сосредоточено на изучении маркеров летального исхода при Covid-19, было показано, что у выживших пациентов средний уровень СРБ составлял примерно 40 мг/л, в то время как у умерших — в среднем 125 мг/л.

Таким образом, важнейшим диагностическим преимуществом С-реактивного белка является раннее обнаружение воспаления, возникающего при инфекции Covid-19. При проникновении вируса SARS-CoV-2 в организм запускается иммунный ответ для борьбы с этим патогеном, что и приводит к повышению уровня СРБ.

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