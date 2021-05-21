Что такое диабет ІІ типа
Сахарный диабет ІІ типа – это нарушение углеводного обмена, при котором поджелудочная железа производит инсулин в недостаточном количестве или организм не способен его использовать в полной мере. В результате чего уровень глюкозы в крови повышается, что чревато повреждением кровеносных сосудов.
Какие причины диабета ІІ типа
Главные причины – неправильный образ жизни и несбалансированное питание. Но чаще диабет развивается у людей, имеющих генетическую предрасположенность к его возникновению. Если в семье были случаи диабета, то предрасположенность есть.
Избыточная масса тела, плохая экология и стрессы в комплексе тоже могут стать причиной диабета. Особенно в возрасте 40+.
Важным фактором возникновения диабета является абдоминальное ожирение, когда жир откладывается на животе, талии и внутренних органах. Избыток жира не дает организму переработать сахар.
Какие симптомы сахарного диабета?
Основными симптомами диабета являются сухость во рту и жажда даже, если вы пьете достаточное количество воды, постоянное чувство голода, быстрое снижение веса при обычном питании, частое мочеиспускание, усталость и раздражительность.
Как лечиться от диабета?
При подозрении на сахарный диабет нужно сдать анализы, которые назначит семейный врач, и с ними идти на прием к эндокринологу. Если диагноз подтверждается, назначается диета и даются рекомендации по физической активности. Это основные моменты лечения. Если эти методы не сработают, назначаются гипогликемические препараты. Периодически нужно сдавать контрольные анализы, чтобы увидеть, откликается ли организм на назначения.
Какой уровень сахара в крови считается нормальным?
Норма сахара в крови натощак — 3,3 – 5,5 ммоль/л, после еды – 5,6 – 6, ммоль/л. Если натощак показатель составляет 6 ммоль/л, говорят о повышенном уровне сахара. Когда повышенные показатели при анализе крови повторяются, значит у пациента сахарный диабет.
Какие осложнения диабета?
Если игнорировать повышенный уровень сахара, не следовать советам докторов, не менять пищевые привычки и не увеличивать физическую нагрузку, можно заработать осложнения: атеросклероз сосудов, инфаркт миокарда, заболевания почек, нарушение зрения, которое может окончится слепотой.
Что делать, если поставлен диагноз диабет ІІ типа?
Первое – пересмотреть свои привычки. Диабет – болезнь цивилизации. Поэтому нужно увеличить двигательную активность. Больше ходить пешком, ездить на велосипеде, плавать. По возможности заняться силовыми тренировками, но только под контролем хорошего тренера. Главное, чтобы физическая активность приносила вам удовольствие, тогда и толк будет.
Второе – изменить характер питания. При легкой форме заболевания нужно ограничить до минимума мед, виноград, сладкие фрукты, сухофрукты. При тяжелых формах – исключить. Жирная пища усугубляет болезнь, поэтому исключите жирные и жареные на масле (как растительном, так и животном) продукты. Норма жиров — до 40 г в день.
Такие продукты, как колбасы и сосиски, сыры, жирная сметана и соусы, особенно майонез, нужно исключить из рациона.
Что можно и чего нельзя есть при диабете?
Можно: гречку, овсянку, отруби, кислые и кисло-сладкие фрукты, ягоды, овощи, отварную рыбу и нежирное мясо, творог, молоко (с разрешения врача), яйца, цитрусовые.
Нельзя: пирожные, торты, сдобу, макаронные изделия, жирное мясо, колбасу, жирный твердый сыр, конфеты, смалец, много растительного масла, белый хлеб, нежелателен картофель.
Профилактика диабета
Чтобы диабет, как следствие образа жизни, не возник, нужно много двигаться, избегать стрессов, переедания, слишком жирной пищи.
Можно ли излечиться от сахарного диабета?
От сахарного диабета ІІ типа полностью избавиться невозможно, но, придерживаясь диет и рекомендаций по физической активности, можно надолго добиться ремиссии и чувствовать себя здоровым.