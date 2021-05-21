В Украине по состоянию на 21 мая 2021 подтвердили 2 175 382 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается стабильно тяжелой, суточный прирост не уменьшается, за день — 4 984 новых больных.

Среди них — 278 детей и 97 медработников.

За время пандемии в Украине 49 101 человек умер от вируса, за сутки — 202.

Всего 1 929 039 украинцев преодолели болезнь, за день — 12 845 граждан.

В Украине с начала распространения вируса провели 9 970 045 тестов методом ПЦР, за сутки — 26 154.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (408), Днепропетровской (405) и Запорожской (354) областях.

Винницкая область — 134;

Волынская область — 170

Днепропетровская область — 405;

Донецкая область — 408;

Житомирская область — 117;

Закарпатская область — 47;

Запорожская область — 354;

Ивано-Франковская область — 85;

Киевская область — 348;

Кировоградская область — 66;

Луганская область — 56;

Львовская область — 269;

Николаевская область — 214;

Одесская область — 201;

Полтавская область — 183;

Ровенская область — 236;

Сумская область — 191;

Тернопольская область — 122;

Харьковская область — 299;

Херсонская область — 154;

Хмельницкая область — 121;

Черкасская область — 139;

Черновицкая область — 77;

Черниговская область — 135.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 20 мая 2021 года в Украине выявили в целом 2 170 398 случаев коронавируса.

Суточный прирост — 5 165 новых больных.

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