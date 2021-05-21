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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Эпидситуация стабильно тяжелая. В Украине за сутки — 4 984 случая Covid-19

чоловік у масці

В Украине по состоянию на 21 мая 2021 подтвердили 2 175 382 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается стабильно тяжелой, суточный прирост не уменьшается, за день — 4 984 новых больных.

Среди них — 278 детей и 97 медработников.

За время пандемии в Украине 49 101 человек умер от вируса, за сутки — 202.

Всего 1 929 039 украинцев преодолели болезнь, за день — 12 845 граждан.

В Украине с начала распространения вируса провели 9 970 045 тестов методом ПЦР, за сутки — 26 154.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (408), Днепропетровской (405) и Запорожской (354) областях.

  • Винницкая область — 134;
  • Волынская область — 170
  • Днепропетровская область — 405;
  • Донецкая область — 408;
  • Житомирская область — 117;
  • Закарпатская область — 47;
  • Запорожская область — 354;
  • Ивано-Франковская область — 85;
  • Киевская область — 348;
  • Кировоградская область — 66;
  • Луганская область — 56;
  • Львовская область — 269;
  • Николаевская область — 214;
  • Одесская область — 201;
  • Полтавская область — 183;
  • Ровенская область — 236;
  • Сумская область — 191;
  • Тернопольская область — 122;
  • Харьковская область — 299;
  • Херсонская область — 154;
  • Хмельницкая область — 121;
  • Черкасская область — 139;
  • Черновицкая область — 77;
  • Черниговская область — 135.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 20 мая 2021 года в Украине выявили в целом 2 170 398 случаев коронавируса.

Суточный прирост — 5 165 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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