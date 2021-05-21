В Украине по состоянию на 21 мая 2021 подтвердили 2 175 382 случая коронавируса. Эпидситуация в стране остается стабильно тяжелой, суточный прирост не уменьшается, за день — 4 984 новых больных.
Среди них — 278 детей и 97 медработников.
За время пандемии в Украине 49 101 человек умер от вируса, за сутки — 202.
Всего 1 929 039 украинцев преодолели болезнь, за день — 12 845 граждан.
В Украине с начала распространения вируса провели 9 970 045 тестов методом ПЦР, за сутки — 26 154.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (408), Днепропетровской (405) и Запорожской (354) областях.
- Винницкая область — 134;
- Волынская область — 170
- Днепропетровская область — 405;
- Донецкая область — 408;
- Житомирская область — 117;
- Закарпатская область — 47;
- Запорожская область — 354;
- Ивано-Франковская область — 85;
- Киевская область — 348;
- Кировоградская область — 66;
- Луганская область — 56;
- Львовская область — 269;
- Николаевская область — 214;
- Одесская область — 201;
- Полтавская область — 183;
- Ровенская область — 236;
- Сумская область — 191;
- Тернопольская область — 122;
- Харьковская область — 299;
- Херсонская область — 154;
- Хмельницкая область — 121;
- Черкасская область — 139;
- Черновицкая область — 77;
- Черниговская область — 135.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 20 мая 2021 года в Украине выявили в целом 2 170 398 случаев коронавируса.
Суточный прирост — 5 165 новых больных.
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