Заявление об этом сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
— С сегодняшнего дня и до конца 2021 года Франция поделится минимум 30 миллионами дозами вакцин, — сказал Макрон.
Он напомнил, что Франция уже помогала странам Африки в борьбе с Covid-19.
— Я готова последовать примеру французского президент, — добавила Меркель. — До конца года мы готовы поставить еще 30 млн доз вакцин.
Благодаря более чем 3 млрд евро, выделенных Германией, стали доступными 70 млн доз вакцины, которые были направлены в 122 страны.
Канцлер ФРГ также обратила внимание на важность наращивания производства вакцин. Африка, заметила Меркель, нуждается в вакцинах больше всех, на континенте производится только 1% препаратов.
США начали делиться веществом, которое входит в состав вакцины Moderna и наращивают экспорт самих вакцин.