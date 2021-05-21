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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Франция и Германия передадут другим странам по 30 млн доз Covid-вакцин

вакцинація
Лидеры Франции и Германии заявили на Глобальном форуме здоровья в Риме, что до конца года передадут другим странам по 30 млн доз вакцин против коронавируса.

Заявление об этом сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

 — С сегодняшнего дня и до конца 2021 года Франция поделится минимум 30 миллионами дозами вакцин, — сказал Макрон.

Он напомнил, что Франция уже помогала странам Африки в борьбе с Covid-19.

— Я готова последовать примеру французского президент, — добавила Меркель. —  До конца года мы готовы поставить еще 30 млн доз вакцин.

Благодаря более чем 3 млрд евро, выделенных Германией, стали доступными 70 млн доз вакцины, которые были направлены в 122 страны.

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Канцлер ФРГ также обратила внимание на важность наращивания производства вакцин. Африка, заметила Меркель, нуждается в вакцинах больше всех, на континенте производится только 1% препаратов.

США начали делиться веществом, которое входит в состав вакцины Moderna и наращивают экспорт самих вакцин.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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