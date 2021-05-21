По состоянию на утро 21 мая коронавирус в Киеве было выявлено еще у 453 человек. За весь период пандемии в столице зафиксировали 203 780 случаев коронавируса.
Умерло за прошедшие сутки 11 человек (за все время пандемии – 4 994).
Смогли преодолеть болезнь 2 307 киевлян (всего – 140 267).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.