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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

453 жителя Киева заболели коронавирусом за сутки, выздоровели — в пять раз больше

коронавірус

По состоянию на утро 21 мая коронавирус в Киеве было выявлено еще у 453 человек. За весь период пандемии в столице зафиксировали 203 780 случаев коронавируса.

Умерло за прошедшие сутки 11 человек (за все время пандемии – 4 994).

Смогли преодолеть болезнь 2 307 киевлян (всего – 140 267).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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