Маски во время глобальной пандемии стали не просто средством защиты от опасной инфекции, но и наглядной демонстрацией уровня культуры общества, его психологической готовности к отражению будущих возможных кризисов.

— Наши данные как в Соединенных Штатах, так и по всему миру показывают, что коллективизм является сильным и важным показателем того, носят ли люди в регионе маски или нет, — говорит соавтор статьи с подробным описанием результатов профессор Джексон Г. Лу.

По мнению исследователей, коллективизм в широком смысле относится к способности ставить потребности сообщества выше интересов отдельного человека. В коллективистских культурах люди считают ношение масок не только обязанностью или долгом, но и символом солидарности, мол, мы стоим вместе и вместе сражаемся с этой пандемией.

При анализе результатов исследователи учли большой набор других факторов, которые могут повлиять на ношение масок, включая серьезность вспышек Covid-19 в той или иной стране, политику правительства, политическую принадлежность в обществе, уровень образования, плотность населения, доход, возраст и пол.

Исследование также выявило другие аспекты, влияющие на ношение маски. Например, в США партийная принадлежность также была сильным предиктором ношения масок, причем демократы чаще носили маски, чем республиканцы.

Профессор Лу предполагает, что исследование может привести к другим важным научным изысканиям. Во-первых, роль коллективизма можно было бы изучить в других кризисах, таких как лесные пожары, ураганы или других стихийных бедствиях.

Помимо этого, было бы важно изучить, повлияла ли сама пандемия на чувство коллективизма или индивидуализма, которое измерялось ранее. Полученные знания оказались бы полезными для государственных чиновников и политиков, будь то сдерживание текущей пандемии или спасение жизней в будущем.

Понимание культурных различий не только дает представление о пандемии, но и помогает миру подготовиться к будущим кризисам, убеждены авторы научного проекта.

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