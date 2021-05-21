В Украине за время пандемии больше всего случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области. В то же время больше всего людей умерли в Днепропетровской области.

Минздрав Украины опубликовал расширенную статистику коронавируса в регионах страны.

Где больше всего случаев Covid-19:

Харьковская — 144 870;

Одесская — 138 542;

Львовская — 134 213;

Днепропетровская — 130 772;

Киевская — 123 450.

Также стало известно, сколько людей умерли в каждой области с начала пандемии.

Где больше всего смертей от Covid-19:

Днепропетровская — 3 909;

Львовская — 3 511;

Харьковская — 3 134;

Одесская — 2 845;

Киевская — 2 626.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 21 мая 2021 года подтвердили 2 175 382 случая коронавируса.

Эпидситуация в стране остается достаточно сложной, суточный прирост не уменьшается, за последний день обнаружили 4 984 новых больных Covid-19.

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