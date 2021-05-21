В Украине за время пандемии больше всего случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области. В то же время больше всего людей умерли в Днепропетровской области.
Минздрав Украины опубликовал расширенную статистику коронавируса в регионах страны.
Где больше всего случаев Covid-19:
- Харьковская — 144 870;
- Одесская — 138 542;
- Львовская — 134 213;
- Днепропетровская — 130 772;
- Киевская — 123 450.
Также стало известно, сколько людей умерли в каждой области с начала пандемии.
Где больше всего смертей от Covid-19:
- Днепропетровская — 3 909;
- Львовская — 3 511;
- Харьковская — 3 134;
- Одесская — 2 845;
- Киевская — 2 626.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро 21 мая 2021 года подтвердили 2 175 382 случая коронавируса.
Эпидситуация в стране остается достаточно сложной, суточный прирост не уменьшается, за последний день обнаружили 4 984 новых больных Covid-19.
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