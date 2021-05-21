PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Назван регион Украины, где больше всего людей умерли от Covid-19 за время пандемии

лікарня, коронавірус

В Украине за время пандемии больше всего случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области. В то же время больше всего людей умерли в Днепропетровской области.

Минздрав Украины опубликовал расширенную статистику коронавируса в регионах страны.

Где больше всего случаев Covid-19:

  • Харьковская — 144 870;
  • Одесская — 138 542;
  • Львовская — 134 213;
  • Днепропетровская — 130 772;
  • Киевская — 123 450.
Читайте
Все о штаммах коронавируса: какой самый опасный и эффективна ли от него Covid-вакцина

Также стало известно, сколько людей умерли в каждой области с начала пандемии.

Где больше всего смертей от Covid-19:

  • Днепропетровская — 3 909;
  • Львовская — 3 511;
  • Харьковская — 3 134;
  • Одесская — 2 845;
  • Киевская — 2 626.

коронавірус в україні

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 21 мая 2021 года подтвердили 2 175 382 случая коронавируса.

Эпидситуация в стране остается достаточно сложной, суточный прирост не уменьшается, за последний день обнаружили 4 984 новых больных Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка