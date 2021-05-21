Правительство хочет успеть вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения до конца 2021 года. Этот план остается в силе.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— У нас есть прямые договоренности с производителями вакцин от Covid-19 на 34 млн доз и 8 млн доз вакцин должно поступить в рамках инициативы COVAX. План остается в силе — вакцинировать большинство взрослого населения до конца этого года. Мы всех, кто хочет сделать прививку, вакцинируем бесплатно, — отметил он.

Также Денис Шмыгаль напомнил, что из государственного бюджета на вакцинацию населения выделили 10 млрд грн. Кроме того, соглашение на $90 млн, подписанное со Всемирным банком, предусматривает, что часть этих средств также потратят на закупку вакцин.

Еще €50 млн на вакцинацию населения Украина получит от Европейского инвестиционного банка.

Вакцинация в Украине

Сейчас в Украине уже сделали более миллиона прививок против Covid-19. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин против коронавируса.

По его словам, это максимальное количество, которое можно было найти по программам.