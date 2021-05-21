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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Гірко |

Более 60% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 — Шмыгаль

вакцинація від коронавірусу

На сегодняшний день уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. Хотя в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В начале года, по данным различных социологических опросов, около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% украинцев готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас, — отметил он.

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Вакцинация от Covid-19

Вместе с тем Денис Шмыгаль сообщил, что правительство хочет вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения до конца 2021 года.

Он отметил, что у Украины есть прямые договоренности с производителями вакцин от Covid-19 на 34 млн доз и 8 млн доз вакцин должны поступить в рамках инициативы COVAX. Также Денис Шмыгаль напомнил, что из государственного бюджета на вакцинацию населения выделили 10 млрд грн.

Фото: УНИАН

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