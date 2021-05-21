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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Результат за секунду: ученые разработали новый тест на Covid-19

тест на вирус

Тест диагностирует коронавирус всего за одну секунду, причем в домашних условиях. Его разработали ученые из Университета Флориды и Тайваньского национального университета. Так же, как и в ПЦР-тестах, для диагностики берется слюна.

Удивительная новинка представляет собой картриджную систему с размещенными внутри биосенсорными полосками, напоминающими уже доступные экспресс-тесты на уровень глюкозы.

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Полоски соединены с несколькими электродами, один из которых покрыт золотом. Именно к золотому электроду прикрепляются антитела при контакте с образцом слюны. В итоге прибор сообщает о коэффициенте вирусной нагрузки. Чем выше концентрация вируса, тем выше показатель.

Авторы изобретения уверяют, что такой тест можно использовать повторно. Кроме того, с его помощью, после небольшого адаптирования, можно диагностировать и некоторые другие вирусные заболевания.

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Источник: EurekAlert

Фото: Depositphotos

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