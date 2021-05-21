В мире по состоянию на 21 мая зафиксировали 165,8 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (259 тыс.), Бразилии (83 тыс.) и Аргентине (35 тыс.).

За сутки умерли более 13 тыс. человек, у которых зафиксировали коронавирус. А за все время пандемии излечились от недуга более 146 млн человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — 99 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 21 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 мая в Украине обнаружили 4 984 новых случая коронавируса. За сутки умерло 202 человека, а выздоровевших — 12 845 граждан.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (408), Днепропетровской (405) и Запорожской (354) областях.

Вместе с тем за время пандемии больше всего случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области. А больше всего людей умерло в Днепропетровской области.

Коронавирус в мире

В связи со смягчением карантинных ограничений во Франции, Эйфелева башня в Париже вновь откроется для посетителей в середине июля после нескольких месяцев закрытия на фоне пандемии коронавируса.

В Европейском Союзе планируют ввести сертификаты о вакцинации с 1 июля этого года. Их хотят использовать, чтобы обеспечить свободу передвижения в Европе на время пандемии.

В Венгрии смягчают карантинные ограничения. Теперь в стране отменят ночной комендантский час, ношение масок в общественных местах. Также откроются рестораны и магазины.

В Германии после нескольких месяцев остановки из-за коронавируса постепенно открываются парки развлечений.

В Японии официально разрешили использование вакцины против коронавируса компаний Moderna Inc. и AstraZeneca. Это даст возможность ускорить программу вакцинации в стране. До этого людям делали прививку препаратом Pfizer.

Вакцинация в Украине

За сутки 18 913 человек привито против коронавируса. Одну дозу получили 6 287 человек, полностью иммунизированы — 12 626 человек.

Всего первую дозу вакцины против коронавируса получили 971 032 человека, а вторую дозу – 60 696 человек. С начала вакцинальной кампании медики сделали 1 031 728 уколов для прививки.

Наибольшее количество прививок по 20 мая 2021 года было проведено в Днепропетровской области – 1 363 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в г. Киеве – 107 120 прививок.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. Хотя в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.

Он добавил, что в стране вакцинируют 18 тыс. человек в сутки, хотя система способна осуществлять 80 тыс. прививок.