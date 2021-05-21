На брифинге, который регулярно проводит Группа реагирования на Covid-19 в Белом Доме (Вашингтон) было заявлено, что менее 10% заболевших коронавирусной инфекцией, заразились на открытом воздухе. Об этом сообщил доктор Комаровский на своем You-tube-канале.

Заявление от имени Группы, озвученное доктором Валенски, вызвало бурю эмоций среди медицинской общественности Америки.

Потому что, как считают американские медики, эта цифра очень завышена. По их задокументированным наблюдениям, заражение на открытых пространствах составляет 0,1-1%. Все остальные подхватили вирус в помещениях.

В связи с последними данными о минимальной возможности заразиться коронавирусом на открытом воздухе, доктор Комаровский советует всем максимально открыться и идти гулять.

Ранее доктор сообщал об аэрозольном пути распространения коронавируса.

Источник: Комаровский.