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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Только один из тысячи заражается Covid-19 на улице — Комаровский

прогулка

На брифинге, который регулярно проводит Группа реагирования на Covid-19 в Белом Доме (Вашингтон) было заявлено, что менее 10% заболевших коронавирусной инфекцией, заразились на открытом воздухе. Об этом сообщил доктор Комаровский на своем You-tube-канале.

Заявление от имени Группы, озвученное доктором Валенски, вызвало бурю эмоций среди медицинской общественности Америки.

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Потому что, как считают американские медики, эта цифра очень завышена. По их задокументированным наблюдениям, заражение на открытых пространствах составляет 0,1-1%. Все остальные подхватили вирус в помещениях.

В связи с последними данными о минимальной возможности заразиться коронавирусом на открытом воздухе, доктор Комаровский советует всем максимально открыться и идти гулять.

Ранее доктор сообщал об аэрозольном пути распространения коронавируса.

Источник: Комаровский.

Фото: Depositphotos

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