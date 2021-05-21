Сегодня есть все основания воздать должное, пожалуй, самому популярному напитку человечества. Ведь именно 21 мая Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила Международным днем чая.

Подробно о пользе чая и его лучших сортах Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

— Полезность этого напитка для нашего здоровья трудно переоценить, — отметила Марина Ерина. — Если вода может только утолять жажду, то чай – лечить, тонизировать, заряжать энергией, согревать и успокаивать.

Понятно, что из огромного множества сортов чая у каждого из нас есть свои любимые. Но среди всего этого чайного многообразия есть, что называется, самые-самые популярные представители восхитительного семейства настоев на чайных листьях.

Представляет ТОП-5 самых популярных во всем мире сортов чая.

Пуэр

Этот оригинальный сорт получают путем особой просушки и прокатки чайного листа после его микробной ферментации и окисления. Когда-то процесс приготовления чайных листьев для пуэра длился до 20 лет! Пока в середине ХХ века не придумали новые технологии и время сократили до нескольких месяцев.

Помимо удивительно мягкого вкуса, этот чай обладает эффектом понижения холестерина в крови.

Мате

Поистине, легендарный сорт чай, воспетый в поэзии и прозе! Его крупные листья под названием “иерба” кладут в специальную емкость для заварки, заливают кипятком, настаивают и пьют через особую трубочку, чтобы не мешали чаинки.

Мате богат на витамины B, C, а также содержит большое количество антиоксидантов, способствуя омоложению организма. Славится высоким содержанием кофеина.

Улун

В переводе с древнекитайского переводится как “чай черный дракон”. Именно в Китае в далекие-далекие времена этот чай научились не только выращивать, но и производить: сушить, прокатывать, обжигать. В общем, все так же, как и с черным чаем. Но…

Уникальность улуна заключается в удивительном сочетании не ферментированного зеленого (то есть, необработанного) и ферментированного черного чая. При этом типы купажа могут варьироваться от 10% до 80%.

Белый чай

Этот удивительный чай, обладающий насыщенным вкусом и тонким ароматом, готовят из самых молодых, самых нежных чайных листочков. Их не подвергают никакой обработке. Поэтому он считается одним из самых дорогих сортов. После заваривания напиток приобретает бледно-желтый цвет.

Белый чай содержит много антиоксидантов и меньшее количество кофеина, чем в обычном зеленом чае.

Зеленый чай

По сути, он происходит от тех же растений, которые служат сырьем для получения белого чая. Разница в том, что для обычного зеленого чая берутся листья более зрелые, нежели для белого. И эти листья подвергаются обработке. Зеленый чай обожают миллионы людей. Он прекрасен как тонизирующее средство для всего организма. И незаменим для тех, кто следит за своей фигурой.

Наша справка. В процессе выращивания знаменитого чая Panda Dung участвуют настоящие панды. Его килограмм обойдется вам в 70 000$. А за кило Da-Hong Pao, секрет изготовления которого до сих пор держится в тайне, нынче просят от $1.2 миллионов.

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