В Японии официально разрешила использование вакцины против коронавируса компаний Moderna Inc. и AstraZeneca.

Препарат от компании Moderna планируют вводить в центрах массовой вакцинации, управляемых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в аналогичных учреждениях, создаваемых некоторыми префектурами и муниципалитетами.

Это даст возможность ускорить программу вакцинации в стране. До этого людям делали прививку препаратом Pfizer.

В феврале 2021 года в Японии началась государственная программа иммунизации, хотя бы одну дозу вакцины получили около 4% населения страны.

В то же время премьер-министр Есихидэ Суга пообещал увеличить количество прививок до 1 млн в день и завершить вакцинацию пожилых людей до конца июля.

В настоящее время чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине обнаружили у 4 984 человек. За время пандемии в Украине 49 101 человек умер от вируса, за сутки – 202. В то же время за день побороли болезнь 12 845 граждан.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (408), Днепропетровской (405) и Запорожской (354) областях.