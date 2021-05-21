В Европейском союзе с 1 июля начнут действовать сертификаты о вакцинации против Covid-19, чтобы упростить передвижение по европейским странам во время пандемии.
Об этом свидетельствует заявление Европейской комиссии по достижению договоренности между Европарламентом и Советом ЕС.
— Комиссия приветствует предыдущую политическую договоренность между Европейским парламентом и Советом относительно Положения, регулирующего цифровой Covid-сертификат ЕС. Это означает, что документ должен быть готов к концу июня, как и планировалось, — отметили в заявлении.
Регламент вступит в силу с 1 июля, с переходным периодом по выдаче сертификатов для тех государств-членов, которым требуется дополнительное время.
По словам Еврокомиссии, цифровой сертификат будет бесплатный, безопасный и доступный для всех. Документ будет содержать сведения о прохождении вакцинации от коронавируса, а также о результатах тестов на Covid-19 или информацию о перенесенной болезни.
Их будут выдавать в цифровой или бумажной форме. У них будет QR-код с цифровой подписью.
Covid-сертификаты в Украине
В Украине уже в июле планируют запустить сертификаты вакцинации украинцев в приложении Дія. Он будет в электронном формате, но можно будет получить и бумажную версию, заказав ее у семейного врача.
Сейчас в стране рассматривают два типа Covid-сертификатов – внутреннего и внешнего. Внешний — для путешествий, а внутренний – для возобновления концертов и других массовых мероприятий.
Источник: Европейская комиссия