В Украине за минувшие сутки, 20 мая, 18 тыс. украинцев получили прививки против коронавируса. Но протестированная способность составляет более 80 тыс. человек в сутки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 21 мая.

— За минувшие сутки было провакцинировано 18 тыс. людей, но способность протестирована — это более 80 тыс. вакцинированных ежедневно, — отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина уже получила 2,5 млн доз вакцин против коронавируса. Уже более 1 млн человек вакцинировались против Covid-19. Из них около 50 тыс. получили вторую дозу препарата и более 970 тыс. получили первую дозу. А остальные вакцины распределены регионами.

Также он добавил, что с компанией Pfizer контракт подписан на 21,2 млн доз вакцин. Из них — 1,2 млн доз поставят по инициативе COVAX. Так, Украина уже получила 240 тыс. доз вакцины.

— До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз, во втором квартале — 500 тыс., другие поставки — в 3 и 4 квартале в соответствии, — добавил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр утверждает, что правительство хочет успеть вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения до конца 2021 года. Этот план остается в силе.