Занятия спортом — это важный компонент для формирования иммунитета человека. Уже несколько лет йога пользуется популярностью среди женщин и мужчин, ведь во время занятий можно не только тренировать свое тело, но и нормализовать моральное состояние.

Инструктор по йоге Ирина Пилюховская и врач-терапевт Маргарита Гуркало рассказали Фактам ICTV, почему полезно заниматься йогой, кому она запрещена и с чего начать новичку.

Что такое йога

Йога – это психопрактика изменения сознания, которое помогает достичь равновесия, гармонизирует внутренний мир и помогает улучшить состояние здоровья. Она помогает познать ту часть себя, которую мы не осознаем.

По словам Пилюховской, существует четыре вида йоги.

— Если мы говорим о видах, то — это джняна, бхакти, карма и раджа (высшая ступень аштанга йоги). В современном мире много кто занимается анштанга йогой, а именно ее видимой части — хатха йогой, — рассказала она.

Аштанга йога состоит из восьми частей. Первые четыре — хатха йога (видимая часть йоги, которую можно оценить, увидеть):

яма — самоконтроль;

нияма — дисциплина;

асана — физические упражнения;

пранаяма — дыхательные практики.

Остальные четыре — раджа йога (невидимая часть, внутренняя работа):

пратьяхара — абстрагирование от конкретного объекта мысли;

дхарана — концентрация;

дхьяна — медитация;

самадхи — полная реализация.

Сейчас для себя можно подобрать любой подходящий вид — более статический или наоборот динамический, зарядиться энергией и прокачать чакры, или учить санскрит, чтобы найти откровение в древних текстах. Важно понимать, что стили йоги могут быть разными, но все преследуют одни и те же цели.

Польза йоги

Маргарита Гуркало заверила, что с точки зрения медицины, йога считается безопасным видом физической активности для людей любого возраста.

Однако нужно помнить, что во всем должна быть мера. Новичкам не следует сразу пытаться выполнить сложные упражнения, которые могут во время неправильного выполнения привести к травматизации. Никакие упражнения нельзя выполнять через боль. Это касается любого вида физической нагрузки.

— Йога укрепляет мышцы, тренирует баланс, успокаивает нервную систему, добавляет гибкости связкам и суставам, положительно влияет на артериальное давление. Она может быть полезна вместе с комплексной терапией людям с хроническими заболеваниями вне обострения. Например, людям с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением, варикозом нижних конечностей, тревожным расстройством, бронхиальной астмой, артритами и тому подобное, — отметила врач.

Также йога положительно влияет на развитие скелетно-мышечной системы детей, улучшает качество жизни и профилактирует падения и переломы у пожилых людей.

В целях безопасности врач рекомендует посещать сертифицированные центры йоги с ответственными преподавателями и персонализированным подходом к каждому, что минимизирует риски травматизации.

Кому нельзя заниматься йогой

Терапевт подчеркнула, что любое заболевание в период обострения является противопоказанием. Некоторые заболевания, как, например, глаукома, люмбаго, гипертоническая болезнь, а также травмы опорно-двигательного аппарата могут нуждаться в более персонализированном подходе к выполнению упражнений.

Тренер добавила, что здоровым людям практика йоги нужна для укрепления своего тела и психо-эмоционального состояния. Также йога нужна и возможна во время менструации, беременности и варикозного расширения вен, с учетом адаптации практики. Если у человека есть уязвимые отделы позвоночника, суставы, травмы или хронические заболевания — йогой заниматься можно, но важен особый подход к практике и возможна индивидуальная работа с йога-терапевтом.

С чего начать занятия

Инструктор утверждает, для того, чтобы начать заниматься важно проанализировать, что вы хотите получить от практики, какие цели себе ставите.

— Изучить направления и стили йоги, купить коврик (со временем это уже будет не так важно, но на первых этапах важно, чтобы было комфортно и нескользко заниматься). И приступить к практике под руководством опытного учителя. Самое главное в практике — это регулярность, — говорит она.

Новичкам я бы советовала ознакомиться со школами и стилями йоги и выбрать ту, которая понравится больше всего. Если в первый раз йога не пришлась по душе, тренер советуете впадать в отчаяние, а поискать другие школы, стили и учителей. Ведь йога бывает абсолютно разная.

Рекомендации во время занятий йогой

— В йоге есть понятие “ахимса” в переводе с санскрита — ненасилие. Важно слышать и чувствовать свое тело и состояние, все должно быть в удовольствие. Множество факторов может влиять на практику — настроение, сон, разогретость мышц, и прочее. Важно не надрывать себя, прислушиваться и включать осознание во время практики. — добавила Пилюховская.

Музыка для медитаций

Медитация и йога стали теперь чрезвычайно популярными терминами. Особенно с началом пандемии, когда жителей всего мира закрыли в их домах и люди вынуждены ограничивать свое общение с окружающими.

Это приводит к стрессам. А потому специалисты начали советовать медитацию. В материале Факты ICTV подобрали музыку для медитаций, которая подойдет каждому.