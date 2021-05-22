Более миллиона погибших в Южной Америке, лидерство Киева по количеству прививок и помощь от ЕС Африке. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 22 мая.

За сутки 21 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 17 583 человек. Из них первую дозу получили 6 091 человек, вторую дозу — 11 492.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве (1 604).

В то же время за прошедший день в лист ожидания вакцинации записались 580 616 украинцев.

Норвегия с 24 мая ослабляет карантинные ограничения. В частности, позволят большинству барам и ресторанам подавать алкоголь до полуночи.

В столице Осло и других регионах также откроют тренажерные залы, кинотеатры и театры.

Компании-производители Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson поставят около 3,5 млрд доз вакцины против коронавируса по себестоимости или со скидкой для бедных стран в 2021/2022 году.

В то же время в Латинской Америке и Карибском бассейне количество погибших от коронавируса превысило миллион.

В среднем в мае 31% случаев смерти от заболевания в мире пал именно на эти страны, где проживает 8,4% мирового населения.

Кроме того, Германия отнесла Великобританию к категории высокого риска, то есть в перечень стран, где значительную угрозу представляет распространение штаммов коронавируса.

ЕС выделит €1 млрд Африке на производство вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с Covid-19.

Между тем правительство Канады передаст излишки вакцины от коронавируса другим странам. Это сделают, когда страна обеспечит достаточный уровень вакцинации собственного населения.

В мире по состоянию на 22 мая зафиксировали 166 492 036 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В то же время зарегистрировано 3 458 041 летальный случай и 147 270 013 — выздоровлений.

За сутки обнаружили 27 279 новых случаев. Умерли от вируса 558 человек.

Лидерами по количеству Covid-случаев остаются США (33,8 млн), Индия (26,2 млн) и Бразилия (16 млн).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировали 4 606 новых случаев коронавируса. В общем заболело 2 179 988 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

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