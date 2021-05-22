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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

За сутки 298 жителей Киева заболели коронавирусом

За сутки 298 жителей Киева заболели коронавирусом

По состоянию на утро 22 мая, новые случаи коронавируса в Киеве зафиксировали у 298 местных жителей.

За весь период пандемии в столице зафиксировали 204 078 случаев Covid-19.

В то же время за последние сутки 358 киевлян получили прививку от опасного заболевания.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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