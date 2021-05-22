По состоянию на утро 22 мая, новые случаи коронавируса в Киеве зафиксировали у 298 местных жителей.

За весь период пандемии в столице зафиксировали 204 078 случаев Covid-19.

В то же время за последние сутки 358 киевлян получили прививку от опасного заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: