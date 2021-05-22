Что такое зависимость от компьютерных игр и как ее выявить — советы психолога

Избыточное влечение к азартным и компьютерным играм относится к одному из видов серьезных психических расстройств. Сейчас существуют даже определенные признаки компьютерной зависимости и методики ее лечения.

Психолог Ярослава Евтищенко рассказала Фактам ICTV об игровой зависимости, ее симптомах и причинах возникновения.

Что такое игровая зависимость

Игровая зависимость — (игромания, лудомания, гемблинг) — это вид психологической зависимости, выражающийся в неконтролируемом, безудержном желании участвовать в азартных играх.

— В основном — это азартные игры. Зависимость выражается в постоянном непреодолимом желании играть независимо от выигрыша или проигрыша, игра для лудомана становится основной жизненной мотивацией, — отметила психолог.

Патологическая страсть к азартным играм среди населения встречается от 1,4 до 5,1%.

По словам Евтищенко, основными факторами их распространения и развития являются популярность игор и приемлемость ее с позиции морали в непосредственном окружении человека, традиции участия в игре, воспитания.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально признала так называемое игровое расстройство болезнью. Организация включила зависимость от видеоигр в 11-е издание Международной классификации болезней.

Признаки зависимости

Расстройством считается серьезное отклонение в поведении, которое негативно сказывается на личном, семейном, общественном, образовательном, профессиональном или других важных аспектах жизни. Кроме того, это состояние длится более 12 месяцев.

— То есть, наличие игры в повседневной жизни человека не свидетельствует о наличии зависимости, — добавила она.

Основным критерием игровой зависимости является снижение в приоритетности других сфер жизни и их реализации, в частности ухудшение социальных контактов, избегание общения, заметное проседание других сфер.

Причины возникновения

— Когда мы говорим о каком-либо расстройстве, мы скорее будем связывать его возникновение с главной триадой — био-психо-социальными факторами. Ведь эти факторы одинаково имеют особое влияние, но в каждом случае все индивидуально, — утверждает психолог.

Большинство исследований показывают, что игровое расстройство затрагивает лишь небольшую часть людей, играющих в видеоигры. Специалист объясняет, что такова особенность нашего мозга — он стремится меньше тратить и больше получать. Вариант с игрой имеет такой же принцип. Меньше расходов — больше удовольствия.

Видеоигры полезны

— Что касается гипертрофированных мифов о вреде компьютерных игр, скорее всего мы будем говорить все же о пользе. Существуют исследования, которые подтверждают, что компьютерные игры улучшают как общие когнитивные функции, там и мелкую моторику, в том числе и реакцию, — говорит специалист.

Однако важно оставаться равнодушными к любым играм, будь-то компьютерным или азартным. Если стоит выбор между живым общением, семьей, друзьями, поездками, отдыхом и другими видами деятельности, лучше выбирать именно их, а не оставаться один на один с играми.

Лечение зависимости

— Любую зависимость лучше предотвратить, чем лечить. Существуют специалисты и отдельные центры, которые занимаются психологической реабилитацией и лечением людей с той или иной формой игровой зависимости, — пояснила она.

Комплекс лечения может состоять из консультации психиатра, чтобы оценить стадию и запущенность заболевания. Во время психотерапии пациент прорабатывает семейные отношения, психологические проблемы, страхи. Также возможно медикаментозное лечение для ликвидации раздражительности, излишней тревожности и бессонницы.

Зависимость от антидепрессантов

Несмотря на то, что антидепрессанты играют важную роль в лечении депрессии и тревоги, с началом пандемии наблюдается невиданный ранее рост их использования.

Это связано с тем, что многие люди боятся за свое здоровье, также за здоровье близких и родных. Наиболее распространенными симптомами стали тревога и депрессия как реакция на изоляцию, недостаток общения.

Подробнее о зависимости от антидепрессантов во время пандемии Covid-19 читайте на Фактах ICTV.