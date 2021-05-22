По состоянию на утро 22 мая, новые случаи коронавируса в Украине зафиксировали у 4 606 людей. В частности заболели 269 детей и 108 медработников.

Всего вирусом Covid-19 заболели 2 179 988 граждан. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

За сутки госпитализировали 1 665 человек, однако из лечебных учреждений выписали 2 050 украинцев. В то же время зафиксировали 178 летальных случаев от последствий коронавируса, за период пандемии 49 279 граждан умерли от последствий опасного заболевания.

Однако 12 586 человек смогли преодолеть коронавирус, всего 1 941 625 украинцев выздоровели от опасного заболевания.

За сутки осуществили 62 750 тестирований (в частности методом ПЦР — 27 443, методом ИФА — 11 957) и 23 350 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 9 997 488 ПЦР-тестирований.

В то же время 977 009 украинцев получили прививки от коронавируса. Первую дозу вакцины получил 6091 человек, а вторую дозу препарата — 11 492 украинцев.

Статистика случаев и прививок за сутки в регионах

Киев — 298/358

Винницкая область — 80/245

Волынская область — 160/214

Днепропетровская область — 438/203

Донецкая область — 334/649

Житомирская область — 134/335

Закарпатская область — 105/336

Запорожская область — 252/300

Ивано-Франковская область — 72/568

Киевская область — 303/66

Кировоградская область — 63/108

Луганская область — 58/315

Львовская область — 344/283

Николаевская область — 192/172

Одесская область — 174/600

Полтавская область — 188/27

Ровенская область — 201/131

Сумская область — 121/11

Тернопольская область — 98/99

Харьковская область — 371/310

Херсонская область — 132/149

Хмельницкая область — 171/212

Черкасская область — 164/129

Черновицкая область — 64/267

Черниговская область — 89/4

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 мая, новые случаи коронавируса в Украине зафиксировали у 4 984 местных жителей. Всего за период пандемии Covid-19 опасным вирусом заболели 2 175 382 украинцев.

За сутки 202 людей умерли от последствий коронавируса, всего за период пандемии 49 101 человек не смог преодолеть опасное заболевание. Однако за день выздоровели 12 845 людей, всего 1 929 039 украинцев смогли преодолеть коронавирус.