По состоянию на утро 22 мая, новые случаи коронавируса в Украине зафиксировали у 4 606 людей. В частности заболели 269 детей и 108 медработников.
Всего вирусом Covid-19 заболели 2 179 988 граждан. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
За сутки госпитализировали 1 665 человек, однако из лечебных учреждений выписали 2 050 украинцев. В то же время зафиксировали 178 летальных случаев от последствий коронавируса, за период пандемии 49 279 граждан умерли от последствий опасного заболевания.
Однако 12 586 человек смогли преодолеть коронавирус, всего 1 941 625 украинцев выздоровели от опасного заболевания.
За сутки осуществили 62 750 тестирований (в частности методом ПЦР — 27 443, методом ИФА — 11 957) и 23 350 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 9 997 488 ПЦР-тестирований.
В то же время 977 009 украинцев получили прививки от коронавируса. Первую дозу вакцины получил 6091 человек, а вторую дозу препарата — 11 492 украинцев.
Статистика случаев и прививок за сутки в регионах
Киев — 298/358
Винницкая область — 80/245
Волынская область — 160/214
Днепропетровская область — 438/203
Донецкая область — 334/649
Житомирская область — 134/335
Закарпатская область — 105/336
Запорожская область — 252/300
Ивано-Франковская область — 72/568
Киевская область — 303/66
Кировоградская область — 63/108
Луганская область — 58/315
Львовская область — 344/283
Николаевская область — 192/172
Одесская область — 174/600
Полтавская область — 188/27
Ровенская область — 201/131
Сумская область — 121/11
Тернопольская область — 98/99
Харьковская область — 371/310
Херсонская область — 132/149
Хмельницкая область — 171/212
Черкасская область — 164/129
Черновицкая область — 64/267
Черниговская область — 89/4
Коронавирус в Украине
По состоянию на 21 мая, новые случаи коронавируса в Украине зафиксировали у 4 984 местных жителей. Всего за период пандемии Covid-19 опасным вирусом заболели 2 175 382 украинцев.
За сутки 202 людей умерли от последствий коронавируса, всего за период пандемии 49 101 человек не смог преодолеть опасное заболевание. Однако за день выздоровели 12 845 людей, всего 1 929 039 украинцев смогли преодолеть коронавирус.