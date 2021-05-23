23 мая коронавирус в Киеве обнаружили еще у 73 человек.

С начала пандемии Covid-19 заболели уже 204 150 киевлян.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: