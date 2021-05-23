Исследователи из Службы общественного здравоохранения Англии выяснили, что вакцина от фармацевтических компаний Pfizer и BioNtech эффективна на 88% против нового штамма коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженного в Индии.

Однако для этого организм должен получить две дозы препарата. Одна доза этого препарата защитит организм человека на 33%.

В то же время две дозы вакцины от Covid-19 эффективны на 93% против B.1.1.7 — британского штамма коронавируса.

Одна доза AstraZeneca защищает от штамма B.1.617.2 (индийского) на 33%. Однако две дозы этого препарата защищают от индийского штамма на 60%, а от B.1.1.7 (британского) — на 66%.

Министра здравоохранения Великобритании отметил, что максимальной иммунизации против коронавируса можно достичь через две недели после введения двух доз Covid-вакцин.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 23 мая, коронавирус в Украине зафиксировали у 2 533 местных жителей. За все время пандемии Covid-19 уже 2 182 521 человек заболел опасным вирусом.

Однако за прошедшие сутки 8 937 украинцев выздоровели от коронавируса. Всего 1 950 562 людей смогли преодолеть заболевание.