Каждый день в мире фиксируют по меньшей мере около 9 тыс. смертей от Covid-19. Статистика летальных исходов от последствий коронавируса оставляет желать лучшего.

Для этого многие государства вводят на территории своих стран противоэпидемические ограничения. Таким способом можно сохранить жизнь и здоровье людей, которые еще не заболели опасным вирусом. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 23 мая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 мая, в Украине зафиксировали 2 533 новых случаев коронавируса. Среди них — 153 ребенка и 31 медицинский работник. За прошедшие сутки госпитализировали 1 701 человека. В то же время из лечебных заведений выписали 3 104 украинцев. Также 8 937 граждан выздоровели от опасного заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Украине становится лучше, однако не стоит забывать об опасности. По состоянию на 23 мая, только Донецкая область пребывает в оранжевой карантинной зоне, остальные регионы попали в желтую зону.

Коронавирус в мире

23 мая Израиль вновь открыл свои границы для иностранных туристов после падения числа случаев заражения Covid-19. Однако представители власти предупреждают, что потребуется определенное время, чтобы снова оживить индустрию туризма.

В Австралии многие люди, младше 50 лет, обращаются в центры вакцинации, чтобы иммунизироваться препаратом AstraZeneca. В стране начали вакцинировать людей, которые не входят в приоритетную категорию населения, поскольку спрос вакцины среди людей старше 50 лет не такой высокий, как ожидалось изначально.

В то же время в Германии представители власти пригрозили усилением карантинных ограничений. Министр здравоохранения Йенс Спан заявил, что в Германии все граждане должны соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уменьшить количество заболеваний Covid-19 в стране.

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