В СМИ появилась информация о том, что администрация премьер-министра Великобритании якобы обращалась в Национальную службу здравоохранения страны с просьбой не публиковать данные о заболеваемости новым штаммом коронавируса в английских школах.

В докладе, обнародованном 13 мая, вскоре убрали страницу с данными о распространении индийского штамма коронавируса в учебных заведениях. Однако в первоначальной версии документа была указана эта информация.

Через несколько дней после публикации отчета в Британии разрешили ученикам пребывать на уроках без масок. Данные о распространении нового штамма в школах до сих пор не опубликовали, несмотря на звонки разных профсоюзов.

Ученые сообщают, что учителя и семьи подвергаются риску. Случаи заболевания этим штаммом быстрее всего распространяются среди детей школьного возраста.

Вакцинация в США

В других странах также остается напряженная ситуация, связанная с пандемией Covid-19. В США начали фиксировать случаи миокардита после вакцинации от коронавируса.

Ученые в США намерены исследовать осложнения, предположительно вызванные прививкой от Covid-19. Однако в стране нет официальных данных относительно того, что это связано с вакцинацией.

Также известно, что воспалительный процесс сердечной мышцы (миокардит) часто проходит без осложнений. Специалисты предполагают, что это может быть вызвано различными вирусами.