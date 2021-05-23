В США у некоторых подростков и людей молодого возраста, получивших вакцину от Covid-19, начали фиксировать случаи миокардита (тяжелого воспалительного процесса среднего слоя сердца).

Об этом заявила консультативная группа Центра по контролю и профилактике заболеваний США, рекомендовав продолжить изучение этого редкого осложнения.

Группа консультативного центра сообщила, что этот воспалительный процесс часто проходит без осложнений и может быть вызван различными вирусами.

Системы мониторинга также не обнаружили большего числа случаев этого осложнения среди населения. Не сообщается, сколько людей пострадали от этого, однако комитет рекомендовал провести расследование.

В комитете также сообщили, что случаи миокардита обычно возникали в течение четырех дней после получения вакцины на основе мРНК. Однако неизвестно, о каких именно препаратах от Covid-19 идет речь.

В США выдали экстренное разрешение на использование двух мРНК-вакцин. Среди них вакцина против коронавируса от Moderna и Pfizer/BioNTech.

В апреле в министерстве здравоохранения Израиля заявили, что изучают небольшое количество случаев воспаления сердца у людей, получивших вакцину Pfizer. В то же время компания Pfizer заявила, что причинно-следственная связь с вакциной не установлена.

В этом месяце регулирующие органы США разрешили использовать вакцину против коронавируса от фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: US News