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Наташа Тарчевська |

В Украине 2 533 новых случая коронавируса, количество смертей снижается

В Украине 2 533 новых случая коронавируса, количество смертей снижается

В воскресенье, 23 мая, коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 533 человек.

За минувшие сутки было проведено более 34 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 1,7 тыс. украинцам.

Умерли от коронавируса в Украине 49 368 пациентов, 89 за вчерашние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,9 млн человек, за последние сутки — 8 937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Коронавирус в областях

  • Киев — 73 случая;
  • Винницкая область — 68 случаев;
  • Волынская область — 74 случая;
  • Днепропетровская область — 453 случая;
  • Донецкая область — 182 случая;
  • Житомирская область — 75 случаев;
  • Закарпатская область — 21 случай;
  • Запорожская область — 73 случая;
  • Ивано-Франковская область — 67 случаев;
  • Киевская область — 178 случаев;
  • Кировоградская область — 26 случаев;
  • Луганская область — 43 случаев;
  • Львовская область — 67 случаев;
  • Николаевская область — 160 случаев;
  • Одесская область — 143 случая;
  • Полтавская область — 35 случаев;
  • Ровенская область — 101 случай;
  • Сумская область — 92 случая;
  • Тернопольская область — 63 случая;
  • Харьковская область — 188 случаев;
  • Херсонская область — 148 случаев;
  • Хмельницкая область — 46 случаев;
  • Черкасская область — 47 случаев;
  • Черновицкая область — 39 случаев;
  • Черниговская область — 71 случай.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 23 мая прививки от коронавируса в Украине получили уже более 978 тыс. граждан.

За сутки вакцинировались 3 503 украинца. Несмотря на выходные, прививки проводились не во всех регионах.

Так, за субботу, 22 мая, ни одной прививки не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

В нескольких регионах за минувшие сутки была сделана всего одна прививка.

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