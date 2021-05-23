В воскресенье, 23 мая, коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 533 человек.
За минувшие сутки было проведено более 34 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 1,7 тыс. украинцам.
Умерли от коронавируса в Украине 49 368 пациентов, 89 за вчерашние сутки.
Выздоровели от Covid-19 уже 1,9 млн человек, за последние сутки — 8 937.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Коронавирус в областях
- Киев — 73 случая;
- Винницкая область — 68 случаев;
- Волынская область — 74 случая;
- Днепропетровская область — 453 случая;
- Донецкая область — 182 случая;
- Житомирская область — 75 случаев;
- Закарпатская область — 21 случай;
- Запорожская область — 73 случая;
- Ивано-Франковская область — 67 случаев;
- Киевская область — 178 случаев;
- Кировоградская область — 26 случаев;
- Луганская область — 43 случаев;
- Львовская область — 67 случаев;
- Николаевская область — 160 случаев;
- Одесская область — 143 случая;
- Полтавская область — 35 случаев;
- Ровенская область — 101 случай;
- Сумская область — 92 случая;
- Тернопольская область — 63 случая;
- Харьковская область — 188 случаев;
- Херсонская область — 148 случаев;
- Хмельницкая область — 46 случаев;
- Черкасская область — 47 случаев;
- Черновицкая область — 39 случаев;
- Черниговская область — 71 случай.
Вакцинация в Украине
По состоянию на 23 мая прививки от коронавируса в Украине получили уже более 978 тыс. граждан.
За сутки вакцинировались 3 503 украинца. Несмотря на выходные, прививки проводились не во всех регионах.
Так, за субботу, 22 мая, ни одной прививки не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
В нескольких регионах за минувшие сутки была сделана всего одна прививка.