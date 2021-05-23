В воскресенье, 23 мая, коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 533 человек.

За минувшие сутки было проведено более 34 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 1,7 тыс. украинцам.

Умерли от коронавируса в Украине 49 368 пациентов, 89 за вчерашние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,9 млн человек, за последние сутки — 8 937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Коронавирус в областях

Киев — 73 случая;

Винницкая область — 68 случаев;

Волынская область — 74 случая;

Днепропетровская область — 453 случая;

Донецкая область — 182 случая;

Житомирская область — 75 случаев;

Закарпатская область — 21 случай;

Запорожская область — 73 случая;

Ивано-Франковская область — 67 случаев;

Киевская область — 178 случаев;

Кировоградская область — 26 случаев;

Луганская область — 43 случаев;

Львовская область — 67 случаев;

Николаевская область — 160 случаев;

Одесская область — 143 случая;

Полтавская область — 35 случаев;

Ровенская область — 101 случай;

Сумская область — 92 случая;

Тернопольская область — 63 случая;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 148 случаев;

Хмельницкая область — 46 случаев;

Черкасская область — 47 случаев;

Черновицкая область — 39 случаев;

Черниговская область — 71 случай.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 23 мая прививки от коронавируса в Украине получили уже более 978 тыс. граждан.

За сутки вакцинировались 3 503 украинца. Несмотря на выходные, прививки проводились не во всех регионах.

Так, за субботу, 22 мая, ни одной прививки не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

В нескольких регионах за минувшие сутки была сделана всего одна прививка.