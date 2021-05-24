В мире по состоянию на 24 мая зафиксировали 167,5 млн случаев Covid-19. Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Индии (222 тыс.), Бразилии (36 тыс.) и Аргентине (24 тыс.).

За сутки умерли более 9 тыс. человек, у которых зафиксировали коронавирус. А за все время пандемии болезнь победили более 148 млн человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания, из них в критическом состоянии — 96 тыс. пациентов.

Главные новости о коронавирусе за 24 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине 24 мая подтвердили 1 334 новых случая коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 68 человек, а выздоровели — 6 999 человек.

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Винницкая область готова перейти к зеленой зоне карантина. Все показатели по Covid-19 соответствуют этой зоне. Также частично соответствуют зеленой зоне показатели еще в пяти регионах.

Коронавирус в мире

На Эвересте в базовом лагере альпинистов произошла вспышка коронавирусной инфекции. Среди 100 больных альпинисты и работники базы.

В Грузии с 24 мая началась вакцинация китайской вакциной от коронавируса компании Sinovac.

В ВОЗ прогнозируют появление нового смертоносного вируса. По словам генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем коронавирус.

В двух регионах Индии — Джамму и Кашмир, объявили мукормикоз, также известный как “черная плесень”, эпидемией. Болезнь диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

Вакцинация в Украине

В Украине с 24 февраля прививки против коронавируса получили 1 054 139 человек. За сутки, 23 мая, 1 325 человек вакцинировались против коронавируса. Одну дозу получил 321 человек, полностью иммунизированы – 1 004 человека.

Наибольшее количество прививок 23 мая 2021 года провели в Харьковской области – 300 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в г. Киеве – 109 110 прививок

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 584 464 человека.

В ВОЗ также сообщили, что к сентябрю 2021 года все страны должны вакцинировать от коронавируса не менее 10% своего населения.