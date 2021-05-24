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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Влияет ли молоко на повышение уровня холестерина – ученые

стакан молока

Согласно новому исследованию ученых Университета Рединга из Великобритании, регулярное потребление молока не связано с повышенным уровнем холестерина.

Результаты научной работы, в которой приняли участие почти 2 млн человек, были опубликованы в Международном журнале ожирения.

— Исследование определенно показывает, что потребление молока не является существенной проблемой для риска сердечно-сосудистых заболеваний, даже несмотря на небольшой рост ИМТ и жировых отложений среди пьющих молоко, — отметил профессор нутригенетики и нутригеномики Вимал Карани.

Команда исследователей применила генетический подход, изучив изменение гена лактазы, связанного с перевариванием молочного сахара, известного как лактоза.

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Было обнаружено, что люди, которые регулярно пили большое количество молока, имели более низкий уровень как хорошего, так и плохого холестерина, хотя их индекс массы тела (ИМТ) был выше, чем у тех, кто молоко не пьет.

Кроме того, было доказано, что у людей, регулярной потребляющих молоко, риск развития ишемической болезни сердца был на 14% ниже.

Таким образом, новое исследование стало однозначным ответом противоречивым научным работам, в которых изучалась причинная связь между повышенным потреблением молочных продуктов и кардиометаболическими заболеваниями, такими как ожирение и диабет.

Чтобы учесть несоответствия в размере выборки, этнической принадлежности и других факторах, команда провела метаанализ данных по 1,9 миллионам человек и использовала генетический подход, чтобы избежать путаницы.

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Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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