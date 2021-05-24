В Индии фиксируют рост количества случаев мукормикоза, больше известного как “черный грибок”. В стране выявили более 8 800 случаев болезни.

Об этом сообщили врачи из Индии в комментарии одному из изданий. Они утверждают, что с большей вероятностью инфекция возникает у людей, которые переболели коронавирусом. Это связано с тем, что Covid-19 лечат стероидами, которые могут подавлять иммунную систему. В группу риска также входят диабетики.

50% пациентов с мукормикозом умирают, а части людей удаляют глаза, чтобы инфекция не проникла в мозг.

В Индии 29 штатов уже объявили об эпидемии болезни. В больнице Махараджа Єшвантрао за восемь недель заполнились почти 1 100 мест, осталось только 185 свободных.

По словам заведующего одного из отделений больницы, врача Панди, более 80% пациентов нуждаются в немедленном хирургическом вмешательстве.

— Это увеличение количества пациентов однозначно неожиданное. Мы видели один-два случая этой болезни год назад. Сейчас заражения “черным грибком” стали сложнее чем Covid-19, — отметил он.

Врач добавил, если людей не лечить вовремя, то уровень смертности может вырасти до 94%.

Симптомы мукормикоза

Мукормикоз — очень редкая инфекция. Ее вызывает особый вид слизистой плесени, которая может попасть в организм человека из почвы, вместе с перезрелыми овощами и фруктами. Мукормикоз поражает носовые пазухи, мозг, легкие.

Симптомы “черного грибка” проявляются в виде начальной заложенности носа, переходящей в носовое кровотечение и появление в этой области лица черных участков кожи. Такие пациенты часто жалуются на припухлость и боль в глазах, нечеткость зрения или его полную потерю.

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Источник: BBC