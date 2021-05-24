В течение ближайших десяти лет новый коронавирус, вызывающий Covid-19, может стать не более чем банальной сезонной неприятностью с легким простудным кашлем и насморком. Таковы результаты исследования, проведенного учеными Университета Юты из США.

Это возможное будущее исследователи предсказали при помощи математических моделей, основанных на уроках, извлеченных из текущей пандемии, о том, как иммунитет нашего организма изменяется с течением времени.

Полученные данные предполагают, что изменения в заболевании могут быть вызваны адаптацией нашего иммунного ответа, а не изменениями самого вируса.

Дело в том, что помимо SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, вокруг нас циркулируют и другие сезонные коронавирусы, и они гораздо более доброкачественные. Есть сведения, что один из этих простудных родственников мог когда-то быть очень тяжелым, что привело к пандемии “русского гриппа” в конце 19 века. Эти параллели заставили ученых задаться вопросом: может ли тяжесть SARS-CoV-2 так же уменьшиться со временем?

— В начале пандемии наша иммунная система не была подготовлена к этому вирусу, — объясняет доктор философии, профессор математики и биологических наук Фред Адлер.

Математические модели показывают, что по мере того, как все больше взрослых приобретают частичный иммунитет, будь то в результате предшествующей инфекции или вакцинации, тяжелые инфекции практически исчезнут в течение следующего десятилетия.

В конце концов, единственными людьми, которые впервые столкнутся с вирусом, будут дети, которые менее подвержены серьезным заболеваниям.

По словам ученых, новый подход состоит в том, чтобы признать конкуренцию между легкой и тяжелой инфекциями Covid-19 и понять, какой тип сохранится в долгосрочной перспективе.

Исследователи показали, что легкие инфекции побеждают, если они тренируют нашу иммунную систему для борьбы с тяжелыми инфекциями.

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